Про це політик говорив під час брифінгу.

“Ситуація, що склалася в Україні та Західній Азії, викликає глибоке занепокоєння у всіх нас. Індія твердо переконана, що жоден конфлікт чи проблема не можуть бути вирішені на полі бою. Втрата невинних життів у будь-якій кризі є найбільшим викликом для всього людства, і саме тому ми підтримуємо діалог і дипломатію для швидкого відновлення миру і стабільності”, — підкреслив глава індійського уряду.

Він додав, що задля миру Індія готова надавати всю можливу підтримку з країнами-друзями. Дональд Туск висловив подяку Моді за готовність сприяти мирному і справедливому завершенню війни в Україні.

“Ми впевнені, що Індія може відіграти тут дуже важливу і позитивну роль. Ця заява має велике значення, особливо з огляду на те, що прем’єр-міністр незабаром відвідає Київ. Ми впевнені, що цей візит також буде історичним”, — заявив прем’єр-міністр Польщі.

Як повідомив Туск, це перший візит глави індійського уряду до Польщі за 45 років.