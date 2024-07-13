Про це пише Іrishtimes.
На пресконференції Гарріс визнав, що “всі хочуть досягти ситуації, коли війна закінчиться і народ України зможе повернутися додому”.
“Народ України тут вітатимуть і прийматимуть стільки, скільки буде потрібно”, — заявив Гарріс, маючи на увазі українських біженців, які перебувають в Ірландії.
Також ірландський прем’єр підтвердив, що розділяє прагнення України стати членом ЄС, і, якщо це станеться, “люди з України матимуть таку саму свободу пересування, як і будь-які інші громадяни ЄС”.
Разом з тим, Гарріс заявив, що він перебуває “в абсолютному жаху” від того, що Росія викрадає українських дітей.
“Я не вірю, що світ знає про це достатньо… Росія активно краде дітей з України — забирає маленьких немовлят і дітей з рук батьків і везе їх на тимчасово окуповані території або в Росію”, — сказав прем’єр-міністр Ірландії.
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