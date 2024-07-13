Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс під час зустрічі в суботу, 13 липня, з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що прийняв від нього офіційне запрошення відвідати Україну та висловив сподівання, що цей візит здійсниться найближчими тижнями.

Про це пише Іrishtimes.

На пресконференції Гарріс визнав, що “всі хочуть досягти ситуації, коли війна закінчиться і народ України зможе повернутися додому”.

“Народ України тут вітатимуть і прийматимуть стільки, скільки буде потрібно”, — заявив Гарріс, маючи на увазі українських біженців, які перебувають в Ірландії.

Також ірландський прем’єр підтвердив, що розділяє прагнення України стати членом ЄС, і, якщо це станеться, “люди з України матимуть таку саму свободу пересування, як і будь-які інші громадяни ЄС”.

Разом з тим, Гарріс заявив, що він перебуває “в абсолютному жаху” від того, що Росія викрадає українських дітей.

“Я не вірю, що світ знає про це достатньо… Росія активно краде дітей з України — забирає маленьких немовлят і дітей з рук батьків і везе їх на тимчасово окуповані території або в Росію”, — сказав прем’єр-міністр Ірландії.