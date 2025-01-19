Беньямін Нетаньягу заявив, що перемир’я з ХАМАСом не почнеться, доки Ізраїль не отримає імена трьох заручників, які мають бути звільнені сьогодні, 19 січня.

Про це пише The Times of Israel.

Нетаньягу заявив, що Ізраїль ще не отримав список заручників, яких ХАМАС планує звільнити сьогодні, що відкладе початок перемир’я.

Угода про припинення вогню мала набути чинності о 8:30 ранку.

Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі на пресконференції заявив, що військові продовжують удари по Сектору Гази, оскільки ХАМАС не дотримується угоди про припинення вогню.

“Станом на сьогоднішній ранок ХАМАС не виконує своїх зобов’язань і, всупереч угоді, не надав Ізраїлю імена заручників (що мають бути звільнені сьогодні — ред.). Згідно з директивою прем’єр-міністра, перемир’я не набуде чинності, поки ХАМАС не виконає свої зобов’язання. ЦАХАЛ продовжує завдавати ударів у Газі, доки ХАМАС не виконує своїх зобов’язань за угодою”, — сказав Хагарі.

ХАМАС каже, що затримка пов’язана з “технічними причинами”.