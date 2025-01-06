Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо може оголосити про свою відставку найближчим часом. Трюдо нібито все частіше висловлюється щодо можливості залишити посаду, яку він займає вже 9 років.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За даними Globe and Mail, премʼєр Канади може оголосити про відставку вже 6 січня, хоча більш ймовірно це станеться до 8 січня, коли відбудеться екстрене засідання Ліберальної партії Канади.

Якщо Трюдо піде у відставку, Ліберальна партія залишиться без лідера, що, як пише Reuters, створить додаткові труднощі для неї перед виборами, які мають відбутися до кінця жовтня.

Опитування показують, що ліберали наразі “серйозно програють” консерваторам, що також підсилює заклики до відставки Трюдо з боку членів його партії.

Водночас невідомо, чи Трюдо піде у відставку негайно, або залишиться на посаді прем’єр-міністра до вибору нового лідера лібералів. Джерела повідомляють, що прем’єр вже обговорив з міністром фінансів Домініком Лебланом можливість того, щоб той тимчасово очолив Ліберальну партію та став прем’єр-міністром.

Якщо Трюдо дійсно піде у відставку, це може спричинити проведення дострокових виборів для створення стабільного уряду, здатного ефективно співпрацювати з адміністрацією нового президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше Трамп запропонував прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо варіант, за якого Канада може стати 51-м штатом США, а Трюдо — губернатором цього штату, якщо він не здатний вирішити проблеми з мігрантами та торгівлею.