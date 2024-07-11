Про це під час саміту НАТО заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, повідомляє “Голос Америки”.
Вона нагадала, що раніше Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію. Це зробили, оскільки українські захисники “застосовують її краще, ніж у Данії”.
“І зараз ми повинні зробити те саме з протиповітряною обороною”, — додала глава датського уряду.
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