Україні необхідно надати всі системи протиповітряної оборони, які зараз є у розпорядженні Данії.

Про це під час саміту НАТО заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, повідомляє “Голос Америки”.

Вона нагадала, що раніше Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію. Це зробили, оскільки українські захисники “застосовують її краще, ніж у Данії”.

“І зараз ми повинні зробити те саме з протиповітряною обороною”, — додала глава датського уряду.