У найближчі тижні прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні має намір відвідати Китай. Цей візит відбувається в умовах загострення економічних стосунків між двома країнами.

Про це пише Bloomberg.

Після завершення саміту країн G7 в Італії, прем’єр-міністрка Джорджа Мелоні оголосила про свої плани відвідати КНР у найближчі тижні. Ініціатива президента Китаю Сі Цзіньпіна “Один пояс, один шлях”, запропонована минулого року, була підтримана Мелоні.

Італія стала єдиною країною G7, яка підписала глобальний інфраструктурний пакт з Китаєм, спрямований на збільшення впливу останнього. Цей крок був скасований попереднім урядом, що викликав обурення з боку США та їх союзників. Після виходу з угоди, уряд Мелоні розпочав активну співпрацю з Китаєм, який є ключовим ринком для італійського експорту.

Нагадаємо, що 13 червня 2024 року учасники саміту G7 в Апулії досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні.