Про це повідомляє Bloomberg.
Візит триватиме з 27 по 31 липня. За цей час італійська прем’єрка зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і прем’єр-міністром Лі Цяном. За даними анонімного джерела видання, під час переговорів з лідерами Китаю Джорджа Мелоні обговорить російсько-українську війну, а також війну в Секторі Гази. Як стверджує видання, Мелоні вважає Сі людиною, яка може стати важливою зацікавленою стороною у війні в Україні.
Зазначається, що з моменту приходу до влади у 2022 році Мелоні намагалася представити себе як дипломатку, здатну спілкуватися з лідерами, які дотримуються різних ідеологій – від угорського премʼєра Віктора Орбана до канцлера Німеччини Олафа Шольца.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав про те, що у Пекіні погоджуються з тим, що Україна потребує справедливого та стійкого миру, а не його ілюзії.
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