Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні поїхала до КНР, щоб стабілізувати зв’язки з Пекіном перед президентськими виборами у Сполучених Штатах. Очікується, що під час переговорів з лідерами Китаю італійська політикиня, серед іншого, обговорить вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Візит триватиме з 27 по 31 липня. За цей час італійська прем’єрка зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і прем’єр-міністром Лі Цяном. За даними анонімного джерела видання, під час переговорів з лідерами Китаю Джорджа Мелоні обговорить російсько-українську війну, а також війну в Секторі Гази. Як стверджує видання, Мелоні вважає Сі людиною, яка може стати важливою зацікавленою стороною у війні в Україні.

Зазначається, що з моменту приходу до влади у 2022 році Мелоні намагалася представити себе як дипломатку, здатну спілкуватися з лідерами, які дотримуються різних ідеологій – від угорського премʼєра Віктора Орбана до канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав про те, що у Пекіні погоджуються з тим, що Україна потребує справедливого та стійкого миру, а не його ілюзії.