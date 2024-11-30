Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що після багатотисячних опозиційних протестів у Тбілісі та вчорашнього жорсткого їх розгону, "Нацмайдан" в країні не відбудеться.

Про це повідомило видання SOVA та “Эхо Кавказа”.

Глава уряду поклав відповідальність за сутички, які відбулися під час акції протесту, на опозицію та закордонних партнерів.

“Основна відповідальність за вчорашній насильницький мітинг лежить на відповідних європейських політиках і бюрократах, на місцевій агентурі, п’ятій колоні, яка представлена ​​у вигляді чотирьох політичних партій. Просто радикали та їхні закордонні покровителі завжди намагаються придумати привід, щоби спробувати розколоти країну та українізувати Грузію“, — сказав він.

Кобахідзе зауважив, що “закордонні покровителі” ще не усвідомили, що, на відміну від України 2013 року, Грузія — незалежна держава із сильними інститутами та, найголовніше, досвідченими та мудрими людьми, силу яких ніхто не може похитнути.

“Сценарій Майдану не можна реалізувати у Грузії. Грузія — це держава, і грузинська держава цього не допустить”, — підсумував грузинський прем’єр-міністр.