Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може вирушити до Києва в серпні, це буде його перший візит від початку російсько-української війни в 2022 році.

Про це повідомляє в п’ятницю індійський телеканал Wion.

Як ідеться в повідомленні з посиланням на дипломатичні джерела в Делі, візит, який усе ще перебуває на стадії підготовки, відбудеться на третьому тижні серпня, найімовірніше, 23 серпня.

Також телеканал повідомляє, що раніше цього місяця відбулися обміни думками на “високому рівні між двома сторонами”, зокрема, відбулися телефонні перемовини між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та його індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром, а також перемовини між керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком і міністром національної безпеки Індії Аджітом Довалом.

Прем’єр-міністр Моді зустрівся із Зеленським у червні в Італії в кулуарах саміту G7, під час цієї зустрічі обидві сторони обговорили ситуацію, що склалася в Україні, й індійський прем’єр наголосив на важливості “діалогу та дипломатії”.