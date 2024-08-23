Крім того, у соціальній мережі X вже з’явилося відео, на якому видно кортеж прем’єра Індії, що рухається однією з центральних вулиць Києва.
Як раніше було зазначено, що Моді проведе переговори з Володимиром Зеленським в Києві, під час яких вони обговорять питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці. Також очікується підписання кількох угод між країнами. Прем’єр-міністр також говорив про мирні ініціативи. Він підкреслив, що Індія як друг і партнер сподівається на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні.
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