Очікується, що під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він поділиться своїм баченням та пропозиціями щодо мирного врегулювання конфлікту з Росією.

Крім того, у соціальній мережі X вже з’явилося відео, на якому видно кортеж прем’єра Індії, що рухається однією з центральних вулиць Києва.

Як раніше було зазначено, що Моді проведе переговори з Володимиром Зеленським в Києві, під час яких вони обговорять питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці. Також очікується підписання кількох угод між країнами. Прем’єр-міністр також говорив про мирні ініціативи. Він підкреслив, що Індія як друг і партнер сподівається на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні.