Про це повідомляє Reuters, посилаючись на його коментар, зроблений напередодні поїздки до Польщі.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді також зазначив, що в українській столиці прагнутиме посилити двосторонню співпрацю між державами. Говорячи про мирні ініціативи, він підкреслив, що Індія як друг і партнер сподівається на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні.

22 серпня Моді відвідає Варшаву, де проведе зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем’єр-міністром Дональдом Туском.

Раніше стало відомо, що глава уряду Індії здійснить офіційний візит до України наприкінці серпня. Офіс президента України підтвердив цю інформацію, уточнивши, що візит заплановано на 23 серпня. Під час цього візиту Моді проведе переговори з Володимиром Зеленським, під час яких вони обговорять питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці. Також очікується підписання кількох угод між країнами

14 червня 2024 року Володимир Зеленський зустрівся з Нарендрою Моді на полях саміту “Групи семи” (G7) в Італії. Тоді лідери обговорили розвиток двосторонніх відносин та розширення торгівлі, зокрема, в контексті функціонування чорноморського експортного коридору.