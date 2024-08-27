Нарендра Моді під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом підтвердив свою відданість справі відновлення миру в Україні.

Про це повідомляється у соцмережі X.

Він зазначив, що обговорив з Байденом різні регіональні та глобальні питання, включаючи ситуацію в Україні. Моді підкреслив, що Індія повністю підтримує швидке досягнення миру та стабільності в країні.

Крім цього, прем’єр-міністр торкнувся питання щодо ситуації в Бангладеш, звернувши увагу на необхідність швидкого повернення до нормального стану та забезпечення захисту меншин, особливо індусів.

Нагадуємо, що 23 серпня Нарендра Моді прибув до України з офіційним візитом, під час якого провів переговори з президентом Володимиром Зеленським. У ході візиту було підписано чотири угоди у сферах медицини, аграрного співробітництва, гуманітарних відносин та культури.