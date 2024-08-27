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Він зазначив, що обговорив з Байденом різні регіональні та глобальні питання, включаючи ситуацію в Україні. Моді підкреслив, що Індія повністю підтримує швидке досягнення миру та стабільності в країні.
Крім цього, прем’єр-міністр торкнувся питання щодо ситуації в Бангладеш, звернувши увагу на необхідність швидкого повернення до нормального стану та забезпечення захисту меншин, особливо індусів.
Нагадуємо, що 23 серпня Нарендра Моді прибув до України з офіційним візитом, під час якого провів переговори з президентом Володимиром Зеленським. У ході візиту було підписано чотири угоди у сферах медицини, аграрного співробітництва, гуманітарних відносин та культури.
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