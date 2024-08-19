Голова Державної ради КНР Лі Цян здійснить офіційний візит до Росії та Білорусі з 20 по 23 серпня з метою "поглибленого обміну думками".

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

“Прем’єр-міністр Лі Цян на запрошення глави уряду Росії [Михайла] Мішустіна і прем’єр-міністра Білорусі [Романа] Головченка з 20 по 23 серпня відвідає Росію для проведення 29-ї чергової зустрічі прем’єр-міністрів Китаю і Росії, а також поїде в Росію і Білорусь”, — йдеться в повідомленні уряду КНР.

Державне інформаційне агентство Китаю Сіньхуа відвідало пресконференцію речника Міністерства закордонних справ, де він зазначив, що цього року відзначається 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і Росією, а також початок “Китайсько-російського року культури”.

Мао Нін підкреслив, що Китай та Білорусь є всеосяжними стратегічними партнерами, зазначивши: “За останні роки, завдяки особистій підтримці та зусиллям лідерів обох країн, китайсько-білоруські відносини зберігають стабільну динаміку розвитку”.

За інформацією Сіньхуа, під час свого візиту до Білорусі Лі Цян зустрінеться з прем’єр-міністром Білорусі Головченком та російським прем’єром Мішустіним для обговорення двосторонніх відносин і подальшого поглиблення обміну думками.