Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про проведення наступного тижня зустрічі у Швеції в "надзвичайному форматі". Саміт об’єднає представників Скандинавії, Балтійських країн та Польщі, які обговорять подальшу підтримку України та питання спільної безпеки.

Про це Туск повідомив у соцмережі Х.

“Сьогодні я розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, наступного тижня у Швеції – надзвичайний формат: скандинавські країни плюс країни Балтії плюс Польща. Захід повинен мати єдину позицію щодо підтримки України та спільної безпеки”, – зазначив Туск.

Прем’єр-міністр також наголосив на важливості консолідованих дій для забезпечення безпеки регіону та зазначив, що ця зустріч стане черговим кроком до зміцнення єдності Заходу у відповідь на загрози, що виникають через російську агресію.