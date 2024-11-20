Про це Туск повідомив у соцмережі Х.
“Сьогодні я розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, наступного тижня у Швеції – надзвичайний формат: скандинавські країни плюс країни Балтії плюс Польща. Захід повинен мати єдину позицію щодо підтримки України та спільної безпеки”, – зазначив Туск.
Прем’єр-міністр також наголосив на важливості консолідованих дій для забезпечення безпеки регіону та зазначив, що ця зустріч стане черговим кроком до зміцнення єдності Заходу у відповідь на загрози, що виникають через російську агресію.
- Найближчим часом можна очікувати важливі декларації щодо припинення вогню в Україні, — Туск.
- Прем’єр-міністр Польщі зустрінеться з лідерами ЄС та НАТО для обговорення ситуації в Україні.
- Польща будує фортифікаційні споруди на кордоні з Росією.