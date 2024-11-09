Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планує зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також з лідерами північних і балтійських країн для обговорення трансатлантичної співпраці та ситуації в Україні

Про це повідомляють на Reuters.

Одним із ключових питань зустрічей стане майбутнє підтримки України з боку Європейського Союзу після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Трамп раніше висловлював критичні зауваження щодо рівня допомоги, яку Сполучені Штати надають Україні, і обіцяв вирішити конфлікт до свого вступу на посаду, хоча не пояснив, як саме планує це зробити.

“Немає сумнівів, що цей новий політичний ландшафт є серйозним викликом для всіх, особливо в контексті можливого закінчення російсько-української війни в результаті угоди між, наприклад, президентом Росії і новим президентом США…”, – додав Туск.

Також найближчими днями планується активна координація з країнами, які мають подібний погляд на геополітичну ситуацію та питання України.

Туск повідомив, що Макрон і Рютте незабаром відвідають Варшаву, а зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером відбудеться або у Варшаві, або в Лондоні. Також він планує зустріч із лідерами північних і балтійських країн у Стокгольмі. Основна увага буде приділена новим викликам, які стоять перед Польщею, регіоном, Європейським Союзом та західним співтовариством.

Туск повторив свою позицію, висловлену перед виборами в США: незалежно від результатів голосування, Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, а майбутнє України не може вирішуватися без її участі.

Раніше Bloomberg повідомив, що лідери ЄС обговорювали в Будапешті можливості продовження військової підтримки України, якщо Трамп вирішить припинити допомогу з боку США. Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа не зможе самостійно фінансувати “програну війну”, та висловив думку, що США припинять свою підтримку.