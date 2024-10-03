Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив намір відновити "нормальні" відносини з Росією після завершення війни в Україні.

Про це пише словацький портал Spravy.rtvs.sk.

За словами Фіцо, Європі нібито потрібна Росія, а Росії – Європа.

“Якщо війна закінчиться в період дії мандату цього уряду, я зроблю все, щоб відновити економічні та нормальні відносини з Російською Федерацією. Євросоюзу потрібна Росія, Росії потрібний Євросоюз”, — сказав Фіцо.

Він також виступив за збереження транзиту російської сировини до Європи через Україну. При цьому прем’єр Словаччини додав, що “дружні стосунки з Україною будуть для нас дуже важливими”.

Як відомо, мандат уряду Фіцо закінчиться у 2027 році.