Про це пише словацький портал Spravy.rtvs.sk.
За словами Фіцо, Європі нібито потрібна Росія, а Росії – Європа.
“Якщо війна закінчиться в період дії мандату цього уряду, я зроблю все, щоб відновити економічні та нормальні відносини з Російською Федерацією. Євросоюзу потрібна Росія, Росії потрібний Євросоюз”, — сказав Фіцо.
Він також виступив за збереження транзиту російської сировини до Європи через Україну. При цьому прем’єр Словаччини додав, що “дружні стосунки з Україною будуть для нас дуже важливими”.
Як відомо, мандат уряду Фіцо закінчиться у 2027 році.
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