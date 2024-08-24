У суботу, 24 серпня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом із литовською прем'єркою Інгрідою Шимоніте відвідали дитячу лікарню “Охматдит”, по якій у липні Росія завдала ракетного удару.

Про це повідомив політик у Telegram-каналі.

Шмигаль зазначив, що оглянув з пані Шимоніте зруйнований токсикологічний корпус та пошкоджені будівлі. Також міністри поспілкувалися з лікарями, які працювали на місці під час ракетного удару та допомагали рятувати дітей.

“Ми вже розпочали відбудовувати Охматдит. Для прозорого процесу МОЗ створило Раду з відновлення Охматдиту, куди увійшов представник Литви. Адже Литва була серед перших, хто відгукнувся на трагедію. За особистої ініціативи Прем’єр-міністерки Інгріди Шимоніте Уряд Литви виділив 1 млн євро на відновлення лікарні. Дякуємо за цю неймовірну підтримку!” — написав Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що за час війни Росія знищила понад 200 українських медзакладів і ще більш ніж 1600 пошкодила. Він пообіцяв, що спільними зусиллями буде відновлено все, що зруйнувала Росія.