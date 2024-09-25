Про це повідомляє видання aktuality.sk.

Зазначається, що це підтвердили в урядовій установі.

“Ми можемо підтвердити, що конверт із кулею, адресований прем’єр-міністру Словаччини, сьогодні був доставлений до урядової канцелярії”, — повідомили у пресслужбі словацького уряду.

Пошту, адресовану Прем’єр-міністру, перевіряють співробітники Управління захисту посадових осіб Конституції та дипломатичних місій. Їхню увагу привернула обкладинка. Наступна рентгенівська перевірка показала, що в ньому є заряд.

Нагадаємо, навесні Фіцо підстрелили перед будівлею в центральному словацькому місті Гандлова, де пройшло засідання уряду. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.