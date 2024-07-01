Про це він оголосив у відеозверненні.

Далі його пряма мова:

Після трагедії з літаком MH17, я усвідомив, наскільки важливо для країни мати підтримку та співпрацю з іншими країнами. У світі, де є багато конфліктів та загроз, спільна робота та взаємна захист можуть забезпечити безпеку та стабільність.

Членство в Євросоюзі та НАТО є важливим для нашої країни, оскільки це дає нам можливість бути частиною сильного об’єднання. Зважаючи на географічне розташування України, де війна відбувається поруч, ця думка має надихати нас продовжувати підтримувати нашу країну.

Трагедія з MH17 особисто для мене є найбільш радикальною та емоційною подією за час мого прем’єрства. Я завжди намагався бути опорою для рідних та робити все можливе, щоб забезпечити їх безпеку.

Водночас Рютте подякував за посаду премʼєра.

“Для мене це було великою честю та великим задоволенням бути вашим прем’єр-міністром. Дякую”, – йдеться у повідомленні.