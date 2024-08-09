Про це пише Zeit.
“Ми більше не можемо надавати Україні кошти на зброю, щоб ця зброя витрачалася і нічого не робила. Все має бути пропорційно. Підтримка, так, але ми розуміємо, що ми досягли своїх меж”, — наголосив політик.
Прем’єр відповідав на запитання, чи виступає він за припинення німецької збройової допомоги Україні заради економії.
“З самого початку я чітко виступав проти поставок зброї та виступав за дипломатичні ініціативи. У мене була дуже чітка думка з цього приводу протягом двох років, і я, на жаль, повинен сказати, що це було підтверджено в багатьох аспектах”, — заявив він.
Кречмер наголосив, що, на його думку, війна між Росією та Україною буде закінчена не на полі бою, а за столом переговорів.
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