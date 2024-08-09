Прем'єр німецької Саксонії закликав скоротити військову допомогу Україні - Події у світі - Курс України

Про це пише Zeit.

“Ми більше не можемо надавати Україні кошти на зброю, щоб ця зброя витрачалася і нічого не робила. Все має бути пропорційно. Підтримка, так, але ми розуміємо, що ми досягли своїх меж”, наголосив політик.

Прем’єр відповідав на запитання, чи виступає він за припинення німецької збройової допомоги Україні заради економії.

“З самого початку я чітко виступав проти поставок зброї та виступав за дипломатичні ініціативи. У мене була дуже чітка думка з цього приводу протягом двох років, і я, на жаль, повинен сказати, що це було підтверджено в багатьох аспектах”, заявив він.

Кречмер наголосив, що, на його думку, війна між Росією та Україною буде закінчена не на полі бою, а за столом переговорів.

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