Про це заявили на сайті Президента України.
“У Рейк’явіку Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Головна тема зустрічі – підтримка України на полі бою, у дипломатичній та фінансовій сферах. Прем’єр-міністр Норвегії розповів про намір збільшити допомогу”, – повідомили у заяві.
Норвегія планує підтримувати Україну щонайменше до 2030 року, про що заявив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре. Він зазначив, що норвезький парламент розглядає новий договір, який продовжить допомогу Україні з поступовим збільшенням фінансування.
Раніше, за програмою, розрахованою до 2027 року, Норвегія надавала Україні $1,5 мільярда щороку, однак цей обсяг планується підвищити у межах нової ініціативи.
У рамках зустрічі прем’єр Норвегії та Президент України Володимир Зеленський обговорили питання довгострокової безпеки, що включають підтримку з боку НАТО та План перемоги для України.
На порядку денному також були ключові потреби української оборони: посилення протиповітряної оборони, розвиток далекобійних можливостей, а також активізація виробництва військової техніки та ППО.
“Окремий фокус розмови – перекидання північнокорейських військових до зони бойових дій. Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере наголосили на тому, що важливо дати спільну рішучу відповідь на цей виклик.”, – додали на сайті.
Зустріч відбулася під час четвертого саміту «Україна — Північна Європа» в Рейк’явіку, де лідери Ісландії, Данії, Норвегії, Швеції та України висловили підтримку Плану перемоги та зазначили про свою готовність сприяти його реалізації.