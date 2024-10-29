Під час зустрічі в Рейк'явіку, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив президента України Володимира Зеленського про плани щодо збільшення підтримки України.

Про це заявили на сайті Президента України.

“У Рейк’явіку Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Головна тема зустрічі – підтримка України на полі бою, у дипломатичній та фінансовій сферах. Прем’єр-міністр Норвегії розповів про намір збільшити допомогу”, – повідомили у заяві.

Норвегія планує підтримувати Україну щонайменше до 2030 року, про що заявив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре. Він зазначив, що норвезький парламент розглядає новий договір, який продовжить допомогу Україні з поступовим збільшенням фінансування.

Раніше, за програмою, розрахованою до 2027 року, Норвегія надавала Україні $1,5 мільярда щороку, однак цей обсяг планується підвищити у межах нової ініціативи.

У рамках зустрічі прем’єр Норвегії та Президент України Володимир Зеленський обговорили питання довгострокової безпеки, що включають підтримку з боку НАТО та План перемоги для України.

На порядку денному також були ключові потреби української оборони: посилення протиповітряної оборони, розвиток далекобійних можливостей, а також активізація виробництва військової техніки та ППО.

“Окремий фокус розмови – перекидання північнокорейських військових до зони бойових дій. Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере наголосили на тому, що важливо дати спільну рішучу відповідь на цей виклик.”, – додали на сайті.

Зустріч відбулася під час четвертого саміту «Україна — Північна Європа» в Рейк’явіку, де лідери Ісландії, Данії, Норвегії, Швеції та України висловили підтримку Плану перемоги та зазначили про свою готовність сприяти його реалізації.