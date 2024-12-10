Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив впевненість, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися цієї зими.

Про це він сказав на засіданні уряду, пише Reuters.

Варшава, за його словами, прагне активно брати участь у переговорах, що можуть початися вже незабаром. Він підкреслив, що з 1 січня 2024 року, коли Польща почне головувати в Європейському Союзі, країна буде активно впливати на політичний календар ЄС та процеси переговорів між Україною та Росією.

“У мене буде низка розмов, які стосуватимуться насамперед ситуації за нашим східним кордоном”, – зазначив Туск.

Він повідомив, що президент Франції Еммануель Макрон приїде до Варшави 12 грудня, щоб поділитися результатами переговорів із новообраним президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, які відбулися в Парижі минулими вихідними.

Польський прем’єр також підкреслив, що він підтримує постійний контакт зі своїми скандинавськими та балтійськими партнерами. Крім того, Туск зазначив, що британський прем’єр-міністр Кір Стармер відвідає Варшаву на початку головування Польщі в ЄС.

“Я дуже хочу, щоб Польща була країною, яка не тільки буде присутня, але й задаватиме тон у прийнятті рішень, які принесуть нам безпеку і захистять польські інтереси”, – сказав Туск.