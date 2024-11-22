Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ризик глобального конфлікту стає дедалі серйознішим у зв’язку з останніми подіями на фронті в Україні.

Про це повідомляє Politico.

“Загроза глобального конфлікту є серйозною та реальною. Ми всі відчуваємо, що невідомість наближається. Ніхто не може передбачити кінець цього конфлікту, але вже зараз зрозуміло, що він набуває драматичного масштабу”, – підкреслив польський прем’єр.

За словами Туска, ситуація в Україні перейшла у вирішальну фазу, що викликає глибоке занепокоєння міжнародної спільноти.

“Події останніх годин демонструють, наскільки серйозною є ця загроза. Ми перебуваємо на межі потенційно глобального конфлікту”, – додав він.

Ескалація пов’язана з тим, що Росія у відповідь на використання Україною західної зброї, зокрема американських і британських систем, запустила в четвер нову гіперзвукову балістичну ракету середньої дальності.