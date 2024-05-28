Про це йдеться на сайті українського уряду.
За словами прем’єра, учасники зустрічі обговорили чеську ініціативу щодо постачання Україні артилерійських боєприпасів, у межах якої зібрано вже понад 1,6 мільярда євро, й погодились із необхідністю якнайшвидших поставок снарядів.
Другим питанням стало забезпечення для України систем протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot, та постачання винищувачів F-16 – які Київ розраховує отримати вже влітку.
Союзники України також обговорили допомогу українському оборонно-промисловому комплексу, зокрема створенню спільних підприємств, “передачу технологій, будівництво нових підприємств в Україні та фінансування українських виробництв”.
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