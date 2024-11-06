Про це повідомив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.
У своєму коментарі щодо результатів виборів Крістерссон наголосив на потенційних викликах для Швеції та Європи, що можуть виникнути у зв’язку з посиленням політики протекціонізму Сполучених Штатів.
“Ще один ризик — це зменшення зобов’язань перед Україною. Слід зазначити, що США зараз надає Україні найбільшу військову допомогу. Ми цінуємо це, ми вдячні за це і не сприймаємо це як щось належне. Ми зробимо усе можливе, щоб підкреслити наше прагнення зберегти трансатлантичні зобов’язання”, – зазначив Крістерссон.
Окрім цього, прем’єр Швеції підкреслив, що країна готувалася до різних сценаріїв, пов’язаних зі зміною політичного курсу США, і готова діяти за нових умов.
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