Ульф Крістерссон побачив ризики для трансатлантичних відносин і безпеки Європи через можливі зміни в політиці США.

Про це повідомив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

У своєму коментарі щодо результатів виборів Крістерссон наголосив на потенційних викликах для Швеції та Європи, що можуть виникнути у зв’язку з посиленням політики протекціонізму Сполучених Штатів.

“Ще один ризик — це зменшення зобов’язань перед Україною. Слід зазначити, що США зараз надає Україні найбільшу військову допомогу. Ми цінуємо це, ми вдячні за це і не сприймаємо це як щось належне. Ми зробимо усе можливе, щоб підкреслити наше прагнення зберегти трансатлантичні зобов’язання”, – зазначив Крістерссон.

Окрім цього, прем’єр Швеції підкреслив, що країна готувалася до різних сценаріїв, пов’язаних зі зміною політичного курсу США, і готова діяти за нових умов.