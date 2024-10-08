Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив з різкою критикою закликів євродепутатів дозволити Україні використовувати далекобійну зброю для ударів по території Росії. Він також запропонував вдарити ракетою по Брюсселю, щоб там "зрозуміли, про що, власне, йдеться".

Про це повідомляє Hlavný Denník.

Він заявив, що така риторика лише сприяє продовженню війни. Фіцо висловив жаль з приводу того, що в Європі стало модним підтримувати війну замість того, щоб прагнути до миру

“Мені шкода, що в Європі з’явилася така збочена мода, коли замість того, щоб зупинити гуркіт гармат, ми чуємо бурхливі оплески, гучні вітання і часто значні матеріальні рішення, які тільки заохочують війну продовжуватися”, — сказав Фіцо під час виступу з нагоди 80-річчю Карпатсько-Дуклянської операції.

Окрім того, він запропонував “вдарити ракетою по якомусь фонтану” у Брюсселі.