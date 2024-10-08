Про це повідомляє Hlavný Denník.
Він заявив, що така риторика лише сприяє продовженню війни. Фіцо висловив жаль з приводу того, що в Європі стало модним підтримувати війну замість того, щоб прагнути до миру
“Мені шкода, що в Європі з’явилася така збочена мода, коли замість того, щоб зупинити гуркіт гармат, ми чуємо бурхливі оплески, гучні вітання і часто значні матеріальні рішення, які тільки заохочують війну продовжуватися”, — сказав Фіцо під час виступу з нагоди 80-річчю Карпатсько-Дуклянської операції.
Окрім того, він запропонував “вдарити ракетою по якомусь фонтану” у Брюсселі.
“І раптом ми чуємо, як деякі члени Європарламенту з легкістю весняного вітерця говорять про ракети середньої дальності, про ракети великої дальності. Ну, образно кажучи. Можливо, одна така ракета могла б розбити якийсь фонтан у Брюсселі, щоб вони зрозуміли, про що, власне, йдеться”, — заявив словацький прем’єр.
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