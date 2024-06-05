Про це глава словацького уряду заявив у своєму відеозверненні, яке опубліковано у Facebook.

Фіцо розповів, що в нього стріляв “активіст словацької опозиції”, й нині він перебуває на домашньому лікуванні й додав, що зможе повернутися до роботи на “рубежі червня-липня”.

Прем’єр також підкреслив, що не “відчуває ненависті” до чоловіка, який в нього стріляв.

“Мені пора зробити перший крок. І це прощення. Я не відчуваю ненависті до незнайомця, який стріляв у мене. Я не вживатиму жодних активних судових заходів проти нього та не вимагатиму відшкодування збитків. Я прощаю його і дозволяю йому розібратися, що він зробив і чому він це зробив у власній голові. Зрештою, очевидно, що він був лише посланцем зла, яке політично неуспішна й розчарована опозиція розв’язала до некерованих масштабів”, — сказав Фіцо.

Він також заявив, що, “антидержавні ЗМІ” будуть “баналізувати” цей замах.