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Премʼєр Словаччини Фіцо: Зустріч із Зеленським може відбутися вже найближчими днями

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським вже "найближчими днями". Український президент раніше запрошував Фіцо на зустріч у Київ.

Четвер, 16 січня 2025, 18:15

Про це пише словацьке видання iRozhlas.

Фіцо зазначив, що наразі обговорюються можливі дати зустрічі, проте деталей він не розкрив. За його словами, словацька та українська сторони шукають “іншу дату” для цього заходу.

Нагадаємо, премʼєр раніше запропонував провести зустріч у Словаччині, неподалік кордону з Україною. Він також висловив бажання продовжити діалог із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та наголосив на “високій солідарності” з українцями.

У своєму зверненні Фіцо згадав і про війну, запропонувавши організувати мирні переговори “на будь-якому рівні” в Словаччині.

Володимир Зеленський прийняв пропозицію прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про зустріч для обговорення ситуації, яка склалася після зупинки транзиту російського газу.

“Ок. Приїжджайте в п’ятницю до Києва”, — написав президент.

Однак Фіцо не прийняв запрошення.

Теги: візит в Україну, Роберт Фіцо, Словаччина

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