Про це передає Dennik N.

Прем’єр-міністр Словаччини зробив ці заяви на засіданні комітету з питань економіки словацького парламенту, коментуючи недавні слова Зеленського щодо можливості транзиту газу з Азербайджану через Україну до європейських країн.

Фіцо зазначив, що українському президенту більше нічого не залишилося, “окрім як говорити про якийсь газ з Азербайджану”, і що він “надуває бульбашки, тому що думає, що ця бульбашка звільнить його від ухвалення важких рішень”.

“Наш ворог – Зеленський. Зеленський спричинив проблеми, які ми маємо. Я не люблю його, тому що він завдає шкоди Словаччині”, – сказав Фіцо.

Він знову підкреслив, що Братислава вважає “найбільш реалістичним” варіантом відновлення транзиту російського газу, зокрема шляхом купівлі його на російсько-українському кордоні, після чого газ транспортуватиметься як словацький через територію України.

Погрози Фіцо

Також Фіцо пригрозив заблокувати всю допомогу Україні від Європейського Союзу, якщо президент України не відновить транзит російського газу через територію України.

Премʼєр Словаччини розповів, що мав намір зустрітися з Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, але зустріч не відбулася.

“Я був готовий до зустрічі в Давосі. Знаєте, що зробив Зеленський? Він надіслав мені протокол зустрічі, яку я ще навіть не провів. У протоколі вже було все прописано, що ми маємо зробити для України, включно з підтримкою її членства в НАТО. Про газ не було жодного слова”, – заявив Фіцо.

Фіцо заявив, що відмова Зеленського обговорювати транзит російського газу свідчить про його “небажання змінити свою політичну позицію”.