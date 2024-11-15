Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо озвучив свою позицію щодо підтримки України, зазначивши, що країна заслуговує на економічну та гуманітарну допомогу, а також на європейське майбутнє. Водночас він чітко окреслив межі своєї підтримки, виступаючи проти вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

“Україна заслуговує на чесний і справедливий мир, який відповідає встановленим правилам. Вона може бути частиною ЄС, але зовсім не може бути членом НАТО”, – заявив прем’єр.

Фіцо висловив переконання, що вступ України до оборонного союзу може призвести до значної ескалації міжнародного конфлікту. На його думку, це створює реальний ризик початку глобального протистояння.

“Членство України в оборонному союзі НАТО могло б призвести до спалаху третьої світової війни”, – підкреслив глава уряду.

Політик також зазначив, що доки обійматиме посаду прем’єр-міністра, Словаччина виступатиме проти членства України в Альянсі. За словами Фіцо, це принципова позиція його уряду, яку країна відстоюватиме на міжнародній арені.