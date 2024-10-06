Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що війна в Україні триває нібито лише тому, що Захід прагне “поставити росіян на коліна”.

Про це пише словацьке видання Pravda.

Фіцо вважає, що російсько-українська війна — це “військовий конфлікт, де насправді вбивають слов’ян, а Європа підтримує це вбивство”.

“Існує військовий конфлікт у країні, яка є сусідом Словаччини, де справді вбивають слов’ян і де Європа суттєво підтримує це вбивство”, — заявив Фіцо, й додав, що цей конфлікт неможливо вирішити військовим шляхом.

Словацький прем’єр погодився зі вступом України в Євросоюз, але наголосив, що, допоки він при владі, Словаччина “ніколи не погодиться на членство України в НАТО”.

Водночас Прем’єр-міністр Словаччини зазначив, що наступного року з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни він хотів би відвідати Москву.

“Будь ласка, не страждайте цією русофобією. «Давайте не будемо відразу говорити позитивно про Червону армію чи колишній Радянський Союз, що ми якісь путінські агенти”, — підкреслив Фіцо й пояснив, що хоче “подякувати визволителям”, адже “свобода до Словаччини прийшла зі сходу”.