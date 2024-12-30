Відкритий лист Фіцо опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Прем’єр Словаччини зазначив, що “мовчазна згода на одностороннє рішення президента України Володимира Зеленського є неправильною та ірраціональною”.
Фіцо підкреслив, що рішення України щодо припинення транзиту газу є одностороннім, попри те, що Європейська комісія не забороняє укладання контрактів на постачання або транзит російського газу, оскільки це не підпадає під санкції ЄС.
Він також звернув увагу на нечіткий підхід Єврокомісії та держав-членів до економічних наслідків припинення транзиту газу через Україну, припускаючи, що їх оцінка була здебільшого ідеологічною.
Фіцо наголосив, що зупинка транзиту газу через Україну завдасть більшої шкоди ЄС, ніж Росії, і закликав лідерів ЄС надати ситуації “невідкладного значення”.
Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна може припинити постачати Україні електроенергію, потрібну під час дефіциту в енергосистемі після російських обстрілів. Усе через те, що Київ не погоджується відновити транзит російського газу своєю територією.
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