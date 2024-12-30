Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звернувся до голови Європейської ради Антоніу Кошти та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із листом, у якому висловив занепокоєння через відмову України продовжити транзит російського газу після 2024 року.

Відкритий лист Фіцо опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Прем’єр Словаччини зазначив, що “мовчазна згода на одностороннє рішення президента України Володимира Зеленського є неправильною та ірраціональною”.

Фіцо підкреслив, що рішення України щодо припинення транзиту газу є одностороннім, попри те, що Європейська комісія не забороняє укладання контрактів на постачання або транзит російського газу, оскільки це не підпадає під санкції ЄС.

Він також звернув увагу на нечіткий підхід Єврокомісії та держав-членів до економічних наслідків припинення транзиту газу через Україну, припускаючи, що їх оцінка була здебільшого ідеологічною.

Фіцо наголосив, що зупинка транзиту газу через Україну завдасть більшої шкоди ЄС, ніж Росії, і закликав лідерів ЄС надати ситуації “невідкладного значення”.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна може припинити постачати Україні електроенергію, потрібну під час дефіциту в енергосистемі після російських обстрілів. Усе через те, що Київ не погоджується відновити транзит російського газу своєю територією.