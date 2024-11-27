Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що відвідає Росію 9 травня 2025 року, щоб взяти участь в офіційних урочистостях, присвячених завершенню Другої світової війни. За його словами, запрошення отримав від російського диктатора Володимира Путіна.

Про це Роберт Фіцо повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Фіцо заявив, що запрошення від російського лідера він “із задоволенням прийняв”. У своїй заяві прем’єр підкреслив значення Червоної армії та Радянського Союзу у перемозі над фашизмом.

Він зазначив, що громадяни Словаччини “з побожністю і повагою” згадують визволення країни Червоною армією в 1944–1945 роках.

“Я, як прем’єр-міністр Словацької Республіки, маю великий інтерес до участі в офіційних урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом, які відбудуться 9 травня 2025 року в Москві”, — написав він.

За інформацією словацького видання Aktuality, цей візит стане першим офіційним візитом представника Словаччини до Кремля від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Інші західні лідери уникають подібних візитів.

Раніше, у липні, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Путіним у Москві, що викликало значну критику.