Главу уряду Угорщини Віктор Орбан привітав з перемогою на виборах президента Словаччини Петера Пеллегріні, коаліційного партнера антиукраїнського прем’єра Роберта Фіцо.

Про це Віктор Орбан написав у мережі X (Twitter).

Він “щиро привітав” Петера Пеллегріні з його перемогою на президентських виборах у Словаччині, що пройшли у суботу.

“Велика перемога для народу Словаччини та велика перемога для прихильників миру по всій Європі!“, – написав Віктор Орбан.

Нагадаємо, що Пеллегріні у другому турі виборів президента Словаччини переміг прозахідного дипломата, проукраїнського ексглаву МЗС Івана Корчока з 53,12% голосів.

Відомо, що Петер Пеллегріні раніше був віцепремʼєром в уряді проросійського прем’єра Роберта Фіцо (2016—2018 рр.)

Віктор Орбан та Робер Фіцо виступають за те, щоб не підтримувати Україну зброєю, а натомість врегулювання війни відбувалось за допомогою переговорів з Росією.