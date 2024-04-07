Про це Віктор Орбан написав у мережі X (Twitter).
Він “щиро привітав” Петера Пеллегріні з його перемогою на президентських виборах у Словаччині, що пройшли у суботу.
“Велика перемога для народу Словаччини та велика перемога для прихильників миру по всій Європі!“, – написав Віктор Орбан.
Нагадаємо, що Пеллегріні у другому турі виборів президента Словаччини переміг прозахідного дипломата, проукраїнського ексглаву МЗС Івана Корчока з 53,12% голосів.
Відомо, що Петер Пеллегріні раніше був віцепремʼєром в уряді проросійського прем’єра Роберта Фіцо (2016—2018 рр.)
Віктор Орбан та Робер Фіцо виступають за те, щоб не підтримувати Україну зброєю, а натомість врегулювання війни відбувалось за допомогою переговорів з Росією.
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