Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив переконання, що війна в Україні може завершитися у 2025 році. Він вказав на два ймовірні варіанти розвитку подій: мирні переговори або "знищення" однієї зі сторін конфлікту.

Про це повідомляє Magyar Nemzet.

“Війна закінчиться у 2025 році. Або вона завершиться мирними переговорами, або одна з воюючих сторін буде знищена“, — заявив Орбан.

Угорський прем’єр також наголосив, що цей рік стане “поворотним” для України та всього світу, який, на його думку, зможе відновити мир і повернутися до економічного зростання.

“Ми готові, і ми злетимо у 2025 році. Замість політики війни повернеться політика мирних років, і ми знову матимемо великі економічні успіхи”, — зазначив він, говорячи про Угорщину.

Орбан також висловив критику щодо витрат союзників України на військову допомогу, зазначивши, що Америка та Європа витратили близько 300 мільярдів євро на війну, які могли б бути використані для покращення рівня життя та зупинки міграції.

Водночас він звернув увагу на наслідки війни для України, включаючи руйнування інфраструктури, демографічні втрати та еміграцію мільйонів українців. Однак прем’єр-міністр Угорщини не прокоментував дії Росії чи російські воєнні злочини.

На його думку, відновлення економічної спроможності України в найближчі роки виглядає “малоймовірним”.