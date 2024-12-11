Про це він написав на своїй сторінці в Х.

Орбан зазначив, що це відбувалося на тлі, коли ситуація в Україні досягла “найнебезпечніших тижнів війни”.

За його словами, Угорщина робить всі можливі дипломатичні зусилля для припинення бойових дій і сприяє мирним переговорам.

Це найнебезпечніші тижні війни з Росією та Україною. Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки, щоб аргументувати припинення вогню та мирні переговори”, — йдеться у повідомленні.