Про це повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач.

“Віктор Орбан прибув до Києва сьогодні вранці, щоб обговорити європейський мир із Президентом Володимиром Зеленським”, — написав він.

Ковач додав, що глави держав обговорюватимуть можливості досягнення миру, а також поточні питання угорсько-українських двосторонніх відносин.

Це перший візит угорського прем’єра в Україну за багато років. Орбан не відвідував Україну ані за каденції Зеленського, ані за попереднього президента Петра Порошенка. Востаннє він відвідував Київ у 2012 році для зустрічей з тодішнім президентом Віктором Януковичем.

Напередодні свого візиту до Києва, 1 липня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв в інтервʼю М1 зробити “перші кроки” для сприяння миру в Україні, пише Index.

Інтерв’ю відбулося увечері 1 липня. На запитання про те, що може зробити Угорщина під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни в Україні, Орбан відповів, що перші кроки для сприяння миру зроблять уже 2 липня.

“Якщо ви подивіться завтрашню пресу, ви вже побачите перші кроки”, – сказав глава угорського уряду, після чого стало відомо про його візит до української столиці.

Орбан також відзначив, що американців не можна залишати осторонь, коли йдеться про майбутнє ЄС та про російсько-українську війну. Він вважає, що ЄС доведеться готуватися до ситуації, що рано чи пізно росіяни та американці домовляться один з одним.

“Де тут буде Європа? Хто представлятиме ваші інтереси? А які ваші інтереси?” – сказав він, додавши, що угорське головування не може відповісти на ці питання самостійно.