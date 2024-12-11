Про це Денис Шмигаль повідомив у соцмережах.
Також українська делегація візьме участь в Українсько-німецькому бізнес-форумі.
“Сьогодні з урядовою командою працюємо в Берліні. Заплановані зустрічі з Федеральним канцлером Олафом Шольцем та Віцеканцлером Робертом Габеком, участь в Українсько-німецькому бізнес-форумі”, — йдеться у повідомленні.
За словами Шмигаля, під час переговорів із керівництвом Німеччини обговорюватимуться питання співпраці двох держав у сферах оборони, енергетики, відбудови, проведення реформ та залучення інвестицій.
- Німеччина та США об’єднають зусилля для розробки універсального ПЗ для дронів ЗСУ
- Шольц після розмови з Трампом запевнив, що зможе розробити спільну з ним стратегію для України
- Олаф Шольц стане кандидатом від СДПН на наступні вибори канцлера Німеччини