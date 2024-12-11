Прем'єр-міністр України приїхав до Берліна разом із урядовою командою. У межах візиту заплановані зустрічі з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем та Віцеканцлером Робертом Габеком.

Про це Денис Шмигаль повідомив у соцмережах.

Також українська делегація візьме участь в Українсько-німецькому бізнес-форумі.

“Сьогодні з урядовою командою працюємо в Берліні. Заплановані зустрічі з Федеральним канцлером Олафом Шольцем та Віцеканцлером Робертом Габеком, участь в Українсько-німецькому бізнес-форумі”, — йдеться у повідомленні.

За словами Шмигаля, під час переговорів із керівництвом Німеччини обговорюватимуться питання співпраці двох держав у сферах оборони, енергетики, відбудови, проведення реформ та залучення інвестицій.