14 травня 2025 року в Івано-Франківську відбулася прем’єра короткометражної поетичної драми “Ти все зрозумієш колись”, яка присвячена звільненню Херсона та емоційним випробуванням, з якими стикаються українські родини. Режисер Родіон Волков поділився деталями фільму під час заходу в “Хартія-Хабі”.

Сюжет фільму розповідає про подружжя Олю та Костю з Херсона, які виховують маленького сина. Після окупації вони змушені були виїхати на територію, підконтрольну Україні. Жінка з дитиною залишаються в тилу, тоді як чоловік, снайпер, постійно перебуває на фронті. Сім’я підтримує зв’язок лише через телефон, намагаючись зберегти тепло та близькість, незважаючи на відстань між франківською кухнею та херсонським окопом.

Родіон Волков зазначив, що основою сюжету стала реальна історія акторської родини з Херсона, яка змогла виїхати з окупації лише з п’ятої спроби. “Вони пережили важкі моменти, і зараз їхня ситуація схожа на ту, що зображена у фільмі. Дружина з дитиною – в евакуації, а чоловік – на фронті. Сподіваємося, що їхня історія матиме кращий фінал, ніж у нашій стрічці”, – розповів режисер.

Створення фільму тривало півтора року, а його тривалість становить 22 хвилини. Режисерка Ольга Комановська підкреслила, що в основі стрічки лежать сімейні та людські цінності, адже любов і підтримка роблять нас сильнішими. Вона зазначила, що історія є відображенням переживань багатьох людей, які проходять через подібні труднощі.

Зйомки проходили в Коломиї та Івано-Франківську, а фінальну сцену спочатку планували знімати в Одесі. Однак через обстріли локацію перенесли на Верховинщину, у рідне село акторки Оксани Стринадюк, яка виконала одну з головних ролей. Оксана поділилася, що після отримання ролі в її житті з’явилося багато жінок-переселенок, які чекають на повернення своїх чоловіків, і це допомогло їй краще зрозуміти важливість підтримки таких людей.

У фільмі також знялися вісім учасників всеукраїнської організації “Тризуб”. Родіон Волков розповів, що на момент зйомок їм було 16-17 років, а після досягнення повноліття багато з них пішли служити в Сили спеціальних операцій. На жаль, частина з них загинула, інші продовжують боронити Україну.

Фільм “Ти все зрозумієш колись” буде показано на трьох кінопоказах в Івано-Франківську: 21 травня о 12:20 у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника, 22 травня о 13:00 в Івано-Франківському національному університеті нафти і газу, а також 24 травня о 19:00 у громадському ресторані “Urban Space 100”.

Родіон Волков також повідомив, що фільм буде представлений на фестивалях у Латинській Америці, Північній Європі та США. Через чотири місяці стрічка стане доступною для перегляду на YouTube.