В Одесі відбулася прем’єра документального фільму, що висвітлює роль жінок під час війни, які стали лідерками, служать своїм громадам та підтримують один одного. Цей проєкт демонструє, як жінки трансформуються від звичайного мирного життя до нових реалій, а також показує, як виникає підтримка та сестринство, здатні витримати будь-які випробування.

Документальний проєкт “Будь її голосом” реалізовано в партнерстві з громадськими організаціями “Жінки в медіа” та “Український жіночий фонд”. Одеса стала другим містом в Україні, де відбулася презентація цього важливого проєкту. Продюсерка Південного хабу Олена Кваша підкреслила, що це один з найбільших заходів, проведених у місті під час війни, і особливо приємно, що одна з героїнь фільму – одеситка.

На показі була присутня Зінаїда Прокопенко, спеціалістка з підвищення обізнаності в ромській мобільній бригаді благодійного фонду “Вітри змін”. Знімальна команда працювала в селах Поплавка та Нерубайське, де проживають ромські громади. Зінаїда акцентувала увагу на важливості освіти для ромських дівчат, розповідаючи про те, як у форматі гри вони мріють і усвідомлюють цінність навчання.

Вона також підняла питання ранніх шлюбів у ромських громадах, де дівчат видають заміж вже з 13 років без їхньої згоди. Зінаїда зазначила, що шлюб – це не заборона, а важлива частина життя, проте вона прагне, щоб ромські дівчата усвідомили можливість жити інакше, розвиватися та ставити перед собою нові цілі.

Обговорення після показу

Після перегляду фільму відбулася панельна дискусія за участю представників громадських організацій та навчальних закладів. Серед учасниць були голова Ліги мусульманок України Іса Айша Хамза, а також депутатки Одеської міської ради Марина Бойко та Ольга Квасницька.

Олена Кваша зазначила, що мета дискусії – дати можливість спікеркам поділитися своїми думками про те, як жіночі голоси впливають на громади та політику, а також обговорити їхні успіхи і виклики на шляху до змін.

Документальний фільм “Будь її голосом” можна переглянути на YouTube-каналі Першого, де він доступний для всіх бажаючих.