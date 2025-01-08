До Верховної Ради запросили прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, щодо закону про демобілізацію. Це питання стало одним із ключових через зростання суспільного невдоволення.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

“158 голосів (з 150 необхідних). Правда він і так мав бути у пʼятницю, але як є”, – написав Железняк.

Тим часом у Києві, біля будівлі Генерального штабу ЗСУ, відбувся черговий пікет рідних та друзів військовослужбовців. Вони закликали встановити чіткі терміни служби для солдатів, які перебувають на фронті.

Про це повідомляє Суспільне.

“”Я хочу жити у суспільстві з живими Героями”, “Сподіваюся, хоч у 2025 ви згадаєте, що рабство скасували у 1865”, “Чому у воїнів замість прав лише обов’язки?””, – гасла на плакатах мітингарів.

Однією з протестувальниць була Юлія, яка понад рік бере участь у таких акціях. Її чоловік перебуває на фронті з початку повномасштабного вторгнення. Жінка вважає, що встановлення конкретних термінів служби мотивувало б інших долучатися до лав захисників.

“У нас уже закінчується третій рік повномасштабного вторгнення, а чітких термінів служби досі немає, тобто ті, які пішли з початку війни, не мають можливості звільнитися. Це квиток в один кінець. Люди виснажені фізично, морально і просто не витримують, тому така велика кількість СЗЧ відбувається”, — поділилася вона.

До пікетувальників вийшов представник Генштабу Станіслав Бойчук, який заявив, що закон про демобілізацію наразі не ухвалюється через гострий дефіцит військових на фронті.

“Практично усі підрозділи, які знаходяться на лінії бойового зіткнення, недоукомплектовані… Ми повинні забезпечити захист держави”, — зазначив Бойчук.

Він додав, що для бійців передбачено 90 днів відпустки як альтернативу демобілізації, і відповідні зміни планується внести до законодавства. Однак Юлія переконана, що ці зміни не змінять ситуацію через нестачу військових.

“Це ситуацію не врятує, бо навіть зараз військовослужбовці не можуть скористатися 30 днями відпустки, які їм гарантує закон. Мій чоловік був у відпустці у грудні 2022 року лише 10 днів, у грудні 2023 року — 15 днів, і так само у 2024 році. Проблема в тому, що просто немає людей”, – додала вона.

Після акції біля Генштабу протестувальники вирушили до Верховної Ради, де перекрили дорогу в урядовому кварталі. Люди скандували: “Де обіцяний закон?! Армія — не рабство!”. Протестувальники наголосили, що за три роки повномасштабної війни уряд мав би знайти заміну тим, хто перебуває на фронті з її початку.