Про це заявила прем’єр-міністерка Королівства Данія Метте Фредеріксен.
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підтвердила, що країна без обмежень передала винищувачі F-16 Україні відповідно до міжнародного права.
Вона висловила гордість за те, що ці літаки вже використовуються в Україні, і зазначила, що процес передачі затягнувся через тривалі обговорення в НАТО.
“На жаль, ми втратили одного з них кілька днів тому. Від імені данського уряду ми заявили, що ми не накладаємо обмежень на F-16, вони мають застосовуватись згідно з міжнародним правом”, – сказала прем’єрка.
Фредеріксен також похвалила українських льотчиків і згадала про загибель одного з них, Олексія “Мунфіша” Меся, під час виконання бойового завдання.
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