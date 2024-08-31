Данія планувала передати Україні винищувачі F-16 на початку війни, але це рішення вимагало узгодження з іншими країнами НАТО.

Про це заявила прем’єр-міністерка Королівства Данія Метте Фредеріксен.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підтвердила, що країна без обмежень передала винищувачі F-16 Україні відповідно до міжнародного права.

Вона висловила гордість за те, що ці літаки вже використовуються в Україні, і зазначила, що процес передачі затягнувся через тривалі обговорення в НАТО.

“На жаль, ми втратили одного з них кілька днів тому. Від імені данського уряду ми заявили, що ми не накладаємо обмежень на F-16, вони мають застосовуватись згідно з міжнародним правом”, – сказала прем’єрка.

Фредеріксен також похвалила українських льотчиків і згадала про загибель одного з них, Олексія “Мунфіша” Меся, під час виконання бойового завдання.