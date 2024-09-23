Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен закликала союзників України припинити вагатися і дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по території Росії.

Про це вона сказала в інтервʼю Bloomberg.

Метте Фредеріксен підкреслила, що необхідно закінчити дискусію про “червоні лінії”.

“Під час цієї війни було помилкою публічне обговорення “червоних ліній”, [оскільки це] просто дало росіянам занадто хорошу карту в їхні руки”, — заявила прем’єрка Данії.

Вона також заперечила твердження про те, що дозвіл Україні використовувати західну зброю для ударів вглиб РФ нібито означатиме ескалацію, яка втягне союзників Києва в війну з росіянами.

Премʼєрка підкреслила, що “найважливішу червону лінію” перетнули росіяни у лютому 2022 року, коли розпочали повномасштабне вторгнення. Фредеріксен підкреслила, що ніколи не дозволить нікому з Москви вирішувати, що треба робити в НАТО, Європі чи Україні.