Про це вона сказала в інтервʼю Bloomberg.
Метте Фредеріксен підкреслила, що необхідно закінчити дискусію про “червоні лінії”.
“Під час цієї війни було помилкою публічне обговорення “червоних ліній”, [оскільки це] просто дало росіянам занадто хорошу карту в їхні руки”, — заявила прем’єрка Данії.
Вона також заперечила твердження про те, що дозвіл Україні використовувати західну зброю для ударів вглиб РФ нібито означатиме ескалацію, яка втягне союзників Києва в війну з росіянами.
Премʼєрка підкреслила, що “найважливішу червону лінію” перетнули росіяни у лютому 2022 року, коли розпочали повномасштабне вторгнення. Фредеріксен підкреслила, що ніколи не дозволить нікому з Москви вирішувати, що треба робити в НАТО, Європі чи Україні.
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