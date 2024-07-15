У понеділок, 15 липня, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас передала президенту Алару Карісу заяву про свою відставку.

Про це повідомляє ERR.

Зазначається, що цього дня уряд на чолі з Каєю Каллас зібрався на позачергове засідання, на якому прем’єр-міністр та весь уряд подали у відставку.

До вступу на посаду нового уряду Каллас продовжуватиме виконувати обов’язки прем’єр-міністра. Вона висловила сподівання, що новий уряд буде сформовано досить швидко.

Нагадаємо, Каллас обіймала посаду прем’єр-міністра Естонії із січня 2021 року.