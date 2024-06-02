Президент України братиме участь у саміті "Великої Сімки", який відбудеться 13-15 червня в місті Бриндізі на півдні Італії. Втім поки не відомо, чи буде Зеленський в Італії особисто або долучиться по відеозв'язку.

Про це пише “Європейська правда” із посиланням на заяву прем’єрки Італії Джорджи Мелоні агентству ANSA.

Зокрема, Мелоні сказала, що на саміті G7 будуть присутні “щонайменше п’ятнадцять” країн і міжнародних інституцій, окрім лідерів учасників Групи та Папи Римського Франциска.

Кілька днів тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також підтвердив свою участь у саміті “Великої Сімки” в Італії.

Нагадаємо, країни G7 підтвердили підтримку України у відновленні інфраструктури. Про це стало відомо за підсумками саміту, що відбувся за участі міністрів транспорту країн “Великої сімки” у Мілані 14 квітня. Затвердженням відповідної декларації міністри підтвердили, що відбудова України “залишається ключовим пріоритетом”.