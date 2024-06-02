Про це пише “Європейська правда” із посиланням на заяву прем’єрки Італії Джорджи Мелоні агентству ANSA.
Зокрема, Мелоні сказала, що на саміті G7 будуть присутні “щонайменше п’ятнадцять” країн і міжнародних інституцій, окрім лідерів учасників Групи та Папи Римського Франциска.
Кілька днів тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також підтвердив свою участь у саміті “Великої Сімки” в Італії.
Нагадаємо, країни G7 підтвердили підтримку України у відновленні інфраструктури. Про це стало відомо за підсумками саміту, що відбувся за участі міністрів транспорту країн “Великої сімки” у Мілані 14 квітня. Затвердженням відповідної декларації міністри підтвердили, що відбудова України “залишається ключовим пріоритетом”.
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