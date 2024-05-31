Про це заявила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте в інтерв’ю Bloomberg.

За її словами, країна готова відправити свої війська для тренувань в Україну у співпраці з іншими зацікавленими країнами.

Шимоніте нагадала, Литва допомагала з навчаннями українських військових ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і між литовськими і українськими збройними силами існує давня співпраця.