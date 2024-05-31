Про це заявила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте в інтерв’ю Bloomberg.
За її словами, країна готова відправити свої війська для тренувань в Україну у співпраці з іншими зацікавленими країнами.
Шимоніте нагадала, Литва допомагала з навчаннями українських військових ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і між литовськими і українськими збройними силами існує давня співпраця.
“І ми тренуємо їх у третіх країнах, ми тренуємо їх у Литві. І якщо буде потрібно, можливо, тренуватиме їх (українських солдатів – Ред.) також в Україні у партнерстві з країнами, які захочуть це зробити”, – сказала литовська прем’єрка.
Вона наголошує, необхідно робити все, щоб допомогти Україні, яка у війні проти РФ відстоює свій суверенітет і територіальну цілісність.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон має намір найближчого тижня представити план можливого розміщення французьких військових інструкторів в Україні.
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