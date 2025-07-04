Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

5 та 6 липня у Харкові відбудеться прем’єра опери “Енеїда”, яку ставить Харківський національний театр опери та балету з нагоди свого 100-річчя. Цей театр є першим українським оперним театром, і всі квитки на прем’єру вже розкуплені.

Для реалізації цієї масштабної прем’єри залучили практично весь колектив театру. Генеральний директор театру Ігор Тулузов зазначив, що хоча масштаби вистави можуть бути меншими через обмеження сцени, сподівається, що з часом їх адаптують для великої сцени.

“Мабуть, за масштабами вони трошки менші, бо дійсно, ми ж розуміємо, різницю великої сцени й тієї сцени, з якою ми зараз працюємо. Це дуже велика різниця. Але я сподіваюся, що ми зможемо потім всі ці вистави, які ми зробили на лофт-сцені, з часом адаптувати на велику сцену, й вони будуть йти на нашому головному майданчику.” – Ігор Тулузов

До ювілею театру підготували дві прем’єри: “Енеїду” Миколи Лисенка та “ТГШ. Подорож у часі” Золтана Алмаші, присвячену Тарасу Шевченку.

Режисерка Жанна Чепела підкреслила, що “Енеїда” Лисенка є самостійним твором, який не слід плутати з поемою Котляревського.

“Лисенко взяв за мотиви поему Котляревського й переробив її по-своєму. Взагалі-то вся ця опера, мені здається, вона про нас, українців. Якими ми можемо бути, якими ми буваємо. Через сміх ми висміюємо вади своїх характерів, якихось національних особливостей. Є два персонажі – Еней та Дідона, які є таким моральним плюсом, дуже високим.” – Жанна Чепела

Вона також зазначила, що мистецтво дозволяє пережити емоції та піднятися над ними, щоб донести їх до глядача через музику та слово.

В умовах війни театр адаптував свій формат роботи: через повітряні тривоги та обстріли вистави проходять виключно в укритті. Частину репетицій проводять на головній сцені, оскільки графік підземного майданчика дуже насичений.

“Вирішили використовувати ті майданчики, у яких є більш-менш можливість це робити з вимогами безпеки, які дійсно, є. І тому головний репетиційний процес проходить саме на великій сцені. Це наш біль, тому що, дійсно, репетиційний процес і процес наших виступів дуже непростий.” – Ігор Тулузов

Прем’єри воєнного часу намагаються робити інтерактивними та близькими до сучасного глядача. Художник-постановник Костянтин Пономарьов створив для “Енеїди” сучасні костюми з етнічними мотивами, деякі з яких мають особливий сенс.

“Як фешн-дизайнер, я тяжію до подіумів, тому у нас корабель – це подіум.” – Костянтин Пономарьов

“Щодо цих валізок на спині, як би вам сказати, наші троянці, вони майже емігранти, тому що вони покинули свої домівки заради кращої долі. І це – пам’ять про рідний дім, який людина все життя несе з собою.” – Костянтин Пономарьов

Диригент Дмитро Морозов підкреслив, що партитура опери має майже 100-річну історію, і він давно мріяв працювати над цим твором.