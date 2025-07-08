Руслан Кравченко увійшов до Ради нацбезпеки та став генеральним прокурором України

Як повідомляється в указі на офіційному сайті Офісу президента України
8 липня 2025 року президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про включення генерального прокурора Руслана Кравченка до складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Це сталося відповідно до указу №469/2025, який був опублікований на офіційному сайті Офісу президента.
У документі зазначено, що Кравченко замінив попередніх членів РНБО відповідно до змін, внесених до указу від 29 березня 2024 року, з урахуванням нових обставин, що виникли протягом минулого року та на початку 2025 року.
Руслан Кравченко був призначений на посаду генерального прокурора у червні 2025 року після того, як Верховна Рада підтримала його кандидатуру 17 червня. Раніше він очолював Державну податкову службу та має значний досвід роботи в прокуратурі.
Попередній генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку в жовтні 2024 року на фоні розслідувань щодо незаконного отримання статусу інвалідності 50 прокурорами Хмельницької області. Верховна Рада підтримала його звільнення 29 жовтня, а 31 жовтня президент Зеленський офіційно звільнив Костіна з посади.
Руслан Кравченко має багаторічний досвід роботи в прокуратурі, зокрема він працював у головній військовій прокуратурі, брав участь у розслідуванні справи екс-президента Віктора Януковича, а також очолював Бучанську окружну прокуратуру Київської області. У 2023 році він був головою Київської обласної військової адміністрації, а згодом очолив Державну податкову службу.
Згідно з інформацією руху “Чесно”, Кравченко також брав участь у конкурсі на посаду голови Національного антикорупційного бюро України у 2023 році, але цю посаду отримав Семен Кривонос. У своїй декларації кандидат на голову НАБУ зазначав, що отримав службове житло у 2018 році, яке згодом приватизував і продав.
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