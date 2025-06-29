Президент Зеленський посмертно нагородив пілота Максима Устименка званням Героя України

Відповідний указ глави держави опубліковано на сайті Офісу президента України

29 червня президент Володимир Зеленський посмертно нагородив пілота F-16 Максима Устименка званням Героя України. Цей указ, номер 444/2025, був опублікований на офіційному сайті Офісу президента.

У документі зазначено: “За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена ‘Золота Зірка’ Устименку Максиму Юрійовичу – полковнику (посмертно)”.

Президент підкреслив, що Устименко брав участь у бойових діях ще з часів АТО і освоїв чотири типи літаків.

“І на його рахунку – справді важливі результати для України. Боляче втрачати таких людей. Мої співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам. Вічна пам’ять!”

– Володимир Зеленський

Обставини загибелі Максима Устименка

За інформацією Повітряних сил, пілот використав увесь арсенал бортового озброєння та знищив сім російських повітряних цілей. Однак під час знищення останньої цілі його літак отримав ушкодження і почав втрачати висоту. Устименко зміг відвести винищувач від населеного пункту, але не встиг катапультуватись і загинув.

Устименко був однокурсником Андрія Пільщикова, відомого як “Джус”, який загинув два роки тому. Про це розповіла матір “Джуса” Лілія Авер’янова, яка описала Устименка як “хлопця зі сталі”, що завжди прагнув досягти найкращих результатів. Дружина іншого українського льотчика Олексія “Мунфіша” Меся також зазначила, що у загиблого пілота залишився 4-річний син.

Масований ракетний удар РФ та захист України

У ніч на 29 червня Росія здійснила комбінований удар по Україні, використовуючи ракети та дрони. Сили протиповітряної оборони зуміли знешкодити 475 повітряних цілей, запущених російськими військами по різних областях України. З них 249 були збиті вогневими засобами, а ще 226 – локаційно втрачені.