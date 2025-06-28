Як повідомляється в указі на сайті президента України

Президент України Володимир Зеленський вручив нагороду Героя України матері Ірини Цибух, Оксані. Ірина Цибух була активною громадською діячкою та очолювала екіпаж добровольчого батальйону “Госпітальєри”.

Відповідний указ був опублікований на офіційному сайті президента. Ірині Цибух посмертно присвоїли орден “Золота зірка” за її видатний геройський вчинок.

Зеленський нагородив Ірину за її особисту мужність і героїзм, проявлені в захисті суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народу.

Ірина Цибух загинула 29 травня 2024 року під час ротації на Харківському напрямку. На момент її загибелі їй було всього 25 років.

Ірина народилася у 1998 році у Львові. Вона закінчила Національний університет “Львівська політехніка” і з 2017 року працювала в команді Суспільного, де займалася підготовкою міжрегіональних спецефірів, реалізацією грантових проєктів та створенням документальних фільмів. Також вона була медіатренеркою та брала участь в освітніх проєктах, спрямованих на розвиток критичного мислення і медіаграмотності серед школярів.

“Що мене мотивує і звідки я знаходжу ресурс? Мабуть, раніше я могла б відповісти на це питання якимись конкретними прикладами, розповісти про людей, натхнення. А зараз це просто рутина. Треба працювати, бо я інакшого життя для себе не бачу. Або це про відстоювання особистої гідності, або бажання, щоб моїм загиблим побратимам не було за мене соромно. Поза тим уже немає ніяких мрійливих романтичних мотивів продовжувати.” – Ірина Цибух, 8 грудня 2023, “Детектор медіа”

Під час повномасштабного вторгнення Ірина перебувала на сході України. 22 та 23 лютого 2022 року вона презентувала документальний фільм про дітей із віддалених сіл Донеччини та Луганщини, які потребують інклюзії. Наступні презентації були скасовані через початок бойових дій, а домівки героїв фільму опинилися під російською окупацією.

Після цього Ірина повернулася до лав добровольчого батальйону “Госпітальєри”, де з 2014 року брала участь у кількох ротаціях на передовій. Вона забезпечувала евакуацію поранених із найгарячіших ділянок фронту та надавала домедичну допомогу, неодноразово ризикуючи своїм життям.

Крім того, Ірина активно інформувала медіа про роботу парамедиків і медиків у зоні бойових дій, а також про можливості навчання добровольців для надання якісної домедичної допомоги.

За свою журналістську діяльність Ірина отримала численні нагороди, зокрема перемогла у конкурсі “Честь Професії” у 2021 році в категорії “Найкраща публіцистика в локальному медіа” та була фіналісткою у номінації “Найкращий репортаж” у 2018 році. У листопаді 2023 року їй присвоїли орден “За заслуги” III ступеня, а у березні 2024 року вона стала лауреаткою премії “УП 100. Сила жінок”.